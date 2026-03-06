International Distributions Services Aktie
WKN DE: A1W5N2 / ISIN: GB00BDVZYZ77
06.03.2026 14:22:03
Royal Mail criticised as first-class stamp price rises to £1.80 despite ‘failing service’
Company says first-class deliveries will rise to £1.80 and second-class stamps will increase to 91p from 7 AprilBusiness live – latest updatesRoyal Mail has been criticised for announcing another hike in the cost of first- and second-class stamps while providing what Citizens Advice described as a “failing service”.From 7 April, the price of a first-class stamp will increase by 10p, or 6%, to £1.80. The cost of the second-class service is going up by 4p, or 5%, to 91p. Royal Mail blamed the need for price increases on the “continued rise in the cost of delivery for every letter”. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
