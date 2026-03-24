International Distributions Services Aktie
WKN DE: A1W5N2 / ISIN: GB00BDVZYZ77
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24.03.2026 01:33:51
Royal Mail staff say they were told to hide post to look like delivery targets met
BBC Your Voice hears from postal workers who say "take the mail for ride" is a common phrase.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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