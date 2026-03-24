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International Distributions Services Aktie

International Distributions Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5N2 / ISIN: GB00BDVZYZ77

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24.03.2026 01:33:51

Royal Mail staff say they were told to hide post to look like delivery targets met

BBC Your Voice hears from postal workers who say "take the mail for ride" is a common phrase.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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