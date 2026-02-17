Royal Orchid Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Royal Orchid Hotels präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 893,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at