17.02.2026 06:31:28
Royal Orchid Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Royal Orchid Hotels präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 893,1 Millionen INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
