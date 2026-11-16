Royal Orchid Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Royal Orchid Hotels lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,56 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Royal Orchid Hotels 791,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at