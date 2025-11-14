Royal Orchid Hotels legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Royal Orchid Hotels hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Royal Orchid Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,73 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Royal Orchid Hotels im vergangenen Quartal 791,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Royal Orchid Hotels 704,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at