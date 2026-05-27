Royal Orchid Hotels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Royal Orchid Hotels hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,79 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 867,4 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,74 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,23 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,84 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at