Royal Orchid Hotels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Royal Orchid Hotels hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,99 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 787,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at