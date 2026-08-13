|
13.08.2026 06:31:29
Royal Orchid Hotels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Royal Orchid Hotels hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,99 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 787,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!