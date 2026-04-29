|
29.04.2026 06:31:29
Royal Road Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Royal Road Minerals lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Road Minerals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow dürfte sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite zeigen. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.