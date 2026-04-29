Royal Road Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Royal Road Minerals lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Road Minerals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at