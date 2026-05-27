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27.05.2026 06:31:29
Royal Road Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Royal Road Minerals hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Royal Road Minerals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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