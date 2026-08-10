ROYAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ROYAL hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,90 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ROYAL ein EPS von 10,44 JPY je Aktie vermeldet.

ROYAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at