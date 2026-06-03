Royal Standard Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Royal Standard Minerals hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at