ROYAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ROYAL hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 22,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ROYAL 15,37 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 43,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 57,48 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 60,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 165,50 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 152,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

