17.02.2026 06:31:28

ROYAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ROYAL hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 22,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ROYAL 15,37 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 43,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 57,48 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 60,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 165,50 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 152,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen