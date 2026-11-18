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18.11.2026 06:31:28
ROYAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ROYAL präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 11,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,24 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,78 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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