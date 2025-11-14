Royal UNIBREW A-S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Royal UNIBREW A-S hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,30 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 13,40 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,08 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,30 Milliarden DKK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at