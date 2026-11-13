Royal UNIBREW A-S: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Royal UNIBREW A-S hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,50 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,30 DKK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 4,35 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Royal UNIBREW A-S 4,30 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 12,17 DKK sowie einen Umsatz von 4,33 Milliarden DKK belaufen.

Redaktion finanzen.at