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23.04.2026 06:31:29
Royal UNIBREW A-S informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Royal UNIBREW A-S hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,50 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 DKK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 3,31 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,21 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,40 DKK sowie einen Umsatz von 3,30 Milliarden DKK belaufen.
Redaktion finanzen.at
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