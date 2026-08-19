|
19.08.2026 06:31:29
Royal UNIBREW A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Royal UNIBREW A-S hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 11,10 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal UNIBREW A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 10,60 DKK in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Royal UNIBREW A-S mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 0,27 Prozent verringert.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 11,35 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,40 Milliarden DKK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.