Royal UNIBREW A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal UNIBREW A-S hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 11,10 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal UNIBREW A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 10,60 DKK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Royal UNIBREW A-S mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 0,27 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 11,35 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,40 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at