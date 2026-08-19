Royal UNIBREW A-S Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Royal UNIBREW A-S Un hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 688,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Royal UNIBREW A-S Un 674,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at