Royal UNIBREW A-S Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Royal UNIBREW A-S Un hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Royal UNIBREW A-S Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,70 Prozent auf 668,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 673,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at