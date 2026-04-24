Royal UNIBREW A-S Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Royal UNIBREW A-S Un hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Royal UNIBREW A-S Un ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 518,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 452,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at