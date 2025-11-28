|
28.11.2025 06:31:28
Royale Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Royale Energy lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Royale Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
