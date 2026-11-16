Royale Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Royale Energy hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at