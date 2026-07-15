15.07.2026 06:31:29

Royale Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Royale Energy hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Royale Energy -0,010 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,56 Prozent auf 1,95 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,23 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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