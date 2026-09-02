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02.09.2026 06:31:29
Royale Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Royale Energy hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Royale Energy hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Royale Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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