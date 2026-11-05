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05.11.2026 06:31:28
Royale Manor Hotels Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Royale Manor Hotels Industries hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,0 Millionen INR – ein Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Royale Manor Hotels Industries 44,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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