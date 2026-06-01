Royale Manor Hotels Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Royale Manor Hotels Industries lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 INR je Aktie generiert.

Royale Manor Hotels Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,21 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 224,06 Millionen INR gegenüber 231,90 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at