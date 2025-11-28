Royalties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Royalties ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Royalties die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at