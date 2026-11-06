Royalty Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Royalty Pharma hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,670 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 690,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 609,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at