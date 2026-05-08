Royalty Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Royalty Pharma hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 630,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Royalty Pharma einen Umsatz von 568,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at