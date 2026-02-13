Royalty Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Royalty Pharma hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,470 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 594,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 622,0 Millionen USD ausgewiesen.

Royalty Pharma hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,91 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,38 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at