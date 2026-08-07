Royalty Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Royalty Pharma hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Royalty Pharma einen Umsatz von 578,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at