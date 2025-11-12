RP-SG Business Process Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RP-SG Business Process Services ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RP-SG Business Process Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RP-SG Business Process Services ein Ergebnis je Aktie von -23,520 INR vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,20 Prozent auf 26,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at