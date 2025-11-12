|
RP-SG Business Process Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RP-SG Business Process Services ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RP-SG Business Process Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 15,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RP-SG Business Process Services ein Ergebnis je Aktie von -23,520 INR vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,20 Prozent auf 26,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
