RP-SG Business Process Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RP-SG Business Process Services gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 33,71 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,130 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,56 Milliarden INR – ein Plus von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RP-SG Business Process Services 23,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at