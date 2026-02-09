|
09.02.2026 06:31:29
RP-SG Business Process Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
RP-SG Business Process Services gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 33,71 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,130 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,56 Milliarden INR – ein Plus von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RP-SG Business Process Services 23,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!