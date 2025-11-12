RP-SG Retail stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RP-SG Retail hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

RP-SG Retail hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at