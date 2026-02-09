|
09.02.2026 06:31:29
RP-SG Retail zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RP-SG Retail hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -6,47 INR. Ein Jahr zuvor waren -5,250 INR je Aktie erzielt worden.
RP-SG Retail hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
