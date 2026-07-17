RPA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RPA hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

RPA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat RPA im vergangenen Quartal 2,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RPA 1,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at