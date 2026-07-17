|
17.07.2026 06:31:29
RPA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RPA hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
RPA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat RPA im vergangenen Quartal 2,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RPA 1,96 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!