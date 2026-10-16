RPA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RPA hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat RPA mit einem Umsatz von insgesamt 2,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at