RPA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RPA präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,960 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,84 Prozent auf 2,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at