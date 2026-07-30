RPG Life Sciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RPG Life Sciences präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,90 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,96 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at