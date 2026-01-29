|
29.01.2026 06:31:29
RPG Life Sciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RPG Life Sciences hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 13,38 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RPG Life Sciences 21,12 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RPG Life Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,80 Milliarden INR im Vergleich zu 1,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!