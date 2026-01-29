RPG Life Sciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RPG Life Sciences hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 13,38 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RPG Life Sciences 21,12 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RPG Life Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,80 Milliarden INR im Vergleich zu 1,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at