RPM International Aktie

RPM International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863462 / ISIN: US7496851038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 12:49:15

RPM International Inc. Announces Decline In Q4 Income

(RTTNews) - RPM International Inc. (RPM) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $221.216 million, or $1.73 per share. This compares with $225.758 million, or $1.76 per share, last year.

Excluding items, RPM International Inc. reported adjusted earnings of $1.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $2.231 billion from $2.081 billion last year.

RPM International Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $221.216 Mln. vs. $225.758 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.76 last year. -Revenue: $2.231 Bln vs. $2.081 Bln last year.

outlook for fiscal 2027: Consolidated sales to increase 3% to 7% compared to prior-year record results.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RPM International Inc.

mehr Nachrichten