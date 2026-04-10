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10.04.2026 06:31:29
RPM International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RPM International präsentierte in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.
RPM International hat ein EPS von 0,40 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,400 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig wurden 1,61 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RPM International 1,48 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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