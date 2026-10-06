RPM International Aktie
WKN: 863462 / ISIN: US7496851038
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06.10.2026 13:21:02
RPM International Sees Sales Growth In FY27 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Tuesday, RPM International, Inc. (RPM) said it expects consolidated sales growth for the second quarter in the low- to mid-single-digit range.
Looking ahead to fiscal 2027, the company now projects consolidated sales growth in the mid-single-digit range, compared to the prior forecast range of 3 to 7 percent growth.
In Tuesday's pre-market trading, RPM is trading on the NYSE at $94.50, down $0.89 or 0.93 percent.
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