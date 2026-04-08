RPM International Aktie

WKN: 863462 / ISIN: US7496851038

08.04.2026 16:54:28

RPM International Stock Climbs 12% Over Higher Q3 Revenue, New CFO Appointment

(RTTNews) - Shares of RPM International Inc. (RPM) are climbing about 12 percent on Wednesday morning trading after the company reported third-quarter financial results and leadership changes.

The company's shares are currently trading at $108.66 on the New York Stock Exchange, up 12.36 percent. The stock opened at $110.60 and has climbed as high as $111.16 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $92.92 to $129.12.

The company reported revenue of $1.60 billion for the quarter, up from $1.47 billion last year. Meanwhile, profit declined to $51.36 million, or $0.40 per share, compared to $52.03 million, or $0.40 per share, in the previous year.

Additionally, RPM named Tom Schweiger as the Chief Financial Officer, succeeding Don Harmeyer, who was promoted to the Group President role.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

