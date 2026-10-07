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07.10.2026 06:31:28
RPM International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RPM International hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RPM International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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