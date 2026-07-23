RPM International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RPM International lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,23 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,08 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD sowie einem Umsatz von 2,17 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,17 USD beziffert. Im Vorjahr hatte RPM International 5,35 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,66 Prozent auf 7,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,51 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 7,80 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at