RPM International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RPM International hat am 08.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,85 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,91 Milliarden USD ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,93 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at