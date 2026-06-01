RPP Infra Projects informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RPP Infra Projects lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,65 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RPP Infra Projects ein EPS von 2,35 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RPP Infra Projects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,52 Milliarden INR im Vergleich zu 3,46 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,50 INR, nach 14,55 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RPP Infra Projects in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,95 Milliarden INR im Vergleich zu 14,39 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at