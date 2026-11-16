RPP Infra Projects legte Quartalsergebnis vor

RPP Infra Projects hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,57 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RPP Infra Projects 2,79 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,39 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at