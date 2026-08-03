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03.08.2026 06:31:29
RPP Infra Projects: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
RPP Infra Projects präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,56 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RPP Infra Projects noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,47 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,47 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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